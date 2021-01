73 Prozent der Pflegeheimbewohner geimpft

Auskunft gab der Stadtrat auch hinsichtlich Impfungen in den Krankenanstalten. 23 Prozent der Belegschaft in den Spitälern hat bereits eine erste Dosis enthalten. In den Pflegeheimen sind sogar 73 Prozent der Bewohner schon geimpft worden. Wienweit haben sich bislang übrigens laut Angaben der Stadt mehr als 440.000 Menschen für eine Corona-Impfung vormerken lassen.