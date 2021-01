Briten-Variante in 70 Ländern nachgewiesen

Die neuen Varianten des Coronavirus breiten sich indes in immer mehr Ländern aus. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Mittwoch wurde die zunächst in Großbritannien registrierte, ansteckendere Mutation inzwischen in 70 Ländern nachgewiesen. Sie ist Wissenschaftlern zufolge ansteckender als die Ursprungsvariante des Coronavirus.