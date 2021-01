Bürgermeister lehnt Umfrage ab

Bürgermeister Günther Vallant (SP): „Ich lehne diese Art, mit einer Umfrage in den Wahlkampf zu ziehen, vehement ab.“ Die Gemeinde habe mit Beteiligung der Bürger fünf Jahre an dem Konzept gearbeitet. „Wir haben den alten Festsaal gekauft, weil angedacht ist, diesen abzureißen und in dem Bereich ein barrierefreies Wohnbauprojekt für Jung und Alt zu realisieren. Ein Konzept wurde bereits ausgearbeitet.“