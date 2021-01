Händler und deren Mieter und Verpächter (Shoppingflächenbetreiber) pochen auch über eine freiwillige Lobbyvereinigung dringend auf eine Öffnung der Geschäfte am 8. Februar, damit der gesamte Handel nicht noch weiteren Schaden nimmt. Die Warenlager seien randvoll, die Händler hätten ihr Kapital im Warenbestand angelegt, was naturgemäß stark die Liquidität der Unternehmen drücke. Der Austrian Council of Shopping Places (ACSP) verlangt einen Masterplan für Februar. „Wenn die stationären Handelsgeschäfte weiterhin geschlossen bleiben, wird es zu massiven Insolvenzen und leider auch zu weiter erhöhter Arbeitslosigkeit kommen“, schrieb die Vereinigung in einer Aussendung.