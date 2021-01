Der siebenjährige Sohn des Chefs des Reiseportals Trivago, Axel Hefer, ist in ein TV-Interview seines Vaters mit dem US-Nachrichtensender CNN hineingeplatzt - zur Freude von Moderator Richard Quest. „Wir haben einen Besucher“, sagte Quest, nachdem der Bub im Schlafanzug durch eine Tür im Hintergrund in das Zimmer trat, in dem Hefer saß. Der Name seines Sohnes sei Victor und er wolle ins Bett gebracht werden, sagte Hefer.