Hinten, wo die größten Kräfte auf eine Bindung wirken, bleibt die Tecton so stabil und präzise wie eine Alpinbindung. Das Niederhaltesystem mit einem nicht drehenden Alpin-Fersenbacken und dem Power Rail, welches sich hinten in den Schuh einfügt, überträgt die Kraft direkt und ohne Verluste vom Schuh auf den Ski. Die Tecton erreicht damit nicht nur die Performance, sondern auch die Sicherheit der Alpinbindungen. Ungewollte Auslösungen verhindert sie mit langen dynamischen Wegen und sie löst zuverlässig gemäß den eingestellten Kräften aus. Der einfache Einstieg und die intuitive Bedienung geben insbesondere in schwierigem Gelände viel Sicherheit.