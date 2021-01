In der heutigen Landtagssitzung werde man das neue Jagdgesetz einbringen, kündigte der SPÖ-Klubchef an, und betonte, das Verbot werde ohne Ausnahme gelten. Das neue Gesetz sei soeben in den Landtag eingelaufen und werde in weiterer Folge dem Ausschuss zugewiesen und dort beschlossen. Die Volksabstimmung sei damit „inhaltlich obsolet“, da es so verändert wird, „wie es die Burgenländer wollen“, so Hergovich. Sie sei aber bereits am Laufen.