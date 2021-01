Schmerzliche Abstimmung für die Wiener NEOS im Gemeinderat: Die Stadtpinken, die mit Christoph Wiederkehr den Bildungsstadtrat stellen, haben am Donnerstag in Sachen Gratis-Ganztagsschule gegen sich selbst gestimmt, um keinen Koalitionsbruch zu riskieren. Einem Beschlussantrag der ÖVP zur Gleichstellung von verschränkten und offenen Ganztagsschulen, der wortident im Vorjahr von den NEOS eingebracht worden war, stimmten zwar FPÖ und auch Grüne zu, nicht aber der aktuelle Regierungspartner der SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig. Die Volkspartei spricht von einem „pinken Umfaller“ und will weiter nachbohren.