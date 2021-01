Finanzaufsicht nimmt N26 enger an die Leine

Auch auf regulatorischer Ebene könnte sich etwas ändern: Die deutsche Finanzaufsicht BaFin will laut Finanzkreisen N26 als Finanzholding einstufen und komplett beaufsichtigen. Die Smartphone-Bank ist derzeit in Europa und den USA aktiv und bereitet sich auf einen Marktstart in Brasilien vor. „Eine Einstufung als Finanzholding hätte für N26 keine größeren Auswirkungen. Es ändert sich weder für unsere Kunden noch für unser Geschäftsmodell etwas“, so N26-Manager Hauer. „Wir sind mit dem Regulator seit längerem dazu im Austausch, kommentieren diese Gespräche aber grundsätzlich nicht.“