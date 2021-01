Die Dreharbeiten zum ersten Spin-Off „House of Dragon“ sollen in den nächsten Monaten beginnen. Dazu hat die Entwicklung einer Serie aus Martins Novellen-Trilogie „A Knight of the Seven Kingdoms“ höchste Priorität bekommen. Sie soll unter dem Titel „Tales of Dunk and Egg“ (im Deutschen: „Der Heckenritter von Westeros“) verfilmt werden und spielt 90 Jahre vor „GoT“. Er handelt von den Abenteuern von Ser Duncan the Tall alias Dunk und seinem jungen Knappen Egg. Dieser heißt in Wirklichkeit Aegon Targaryen V., ist der Urgroßvater von Daenerys und wird später den Eisernen Thron besteigen.