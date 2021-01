Die Verordnung regelt auch, dass Impfungen „auch an allen anderen krankenversicherten Personen bzw. deren anspruchsberechtigten Angehörigen durchgeführt werden, sofern ausreichend Impfstoff vorhanden ist und dieser nicht innerhalb der Haltbarkeitsfrist an Personen nach Abs. 2 verimpft werden kann“. In diesem Fall habe die „Auswahl durch die Ärztin/den Arzt anhand des individuellen Erkrankungs- und Ansteckungsrisikos zu erfolgen“. Die Verordnung tritt demnach an dem auf den Tag der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und ist - zunächst zumindest - bis 30. September begrenzt.