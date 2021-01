Wintersportler aufgepasst! Mit den neuerlichen Schneefällen am Donnerstag wird auch die Lawinengefahr in Tirol wieder steigen. Vor allem für den Nachmittag gaben die Experten des Lawinenwarndienstes die Gefahrenstufe „4“ auf der fünfteiligen Skala, also große Lawinengefahr, aus.