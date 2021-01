Die FPÖ wird im Sonderlandtag eine Dringliche Anfrage an Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl stellen. „Täglich bekommen wir Anrufe von existenziell bedrohten Unternehmern, verzweifelten Arbeitnehmern und Familien, die finanziell in eine immer schwierigere Situation abdriften. Der Dauer-Lockdown droht eine in der Zweiten Republik noch nie dagewesene Wirtschafts- und Sozialkrise auszulösen“, so FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek.