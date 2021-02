Weltweit sind 50 Mio. Menschen von fortschreitendem Verlust geistiger Funktionen betroffen. In Österreich leiden Schätzungen zufolge mehr als 145.000 Personen daran. Welchen Einfluss der Lebensstil auf das Entstehen von Demenz hat, ist das Thema aktueller Studien. So kamen beispielsweise Experten der renommierten „Lancet Commission“ zu dem Schluss, dass 40% der weltweiten Demenzerkrankungen durch 12 Risikofaktoren erklärt werden können: Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes, Hörverlust, Rauchen, Depressionen, körperliche und geistige Inaktivität, Alkoholmissbrauch, wenige Sozialkontakte, geringe Bildung, traumatische Hirnverletzungen und Luftverschmutzung, wie Univ.-Prof. Dr. Stefanie Auer, Zentrum für Demenzstudien am Department für klinische Neurowissenschaften, Donau-Universität Krems, im Fachmagazin „Ärzte Krone“ berichtet.