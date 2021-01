Hin und wieder begegnet man im Leben Menschen, die dank ihrer Präsenz und dem dazu in Einklang stehenden Charisma so etwas wie Unvergänglichkeit, ja fast schon ein immerwährendes irdisches Dasein ausstrahlen. Schwer kann man sich die Örtlichkeiten, die ihren Lebensmittelpunkt darstellen, ohne sie vorstellen, da diese mit ihnen fest verbunden und verwoben sind. Sie repräsentieren für ihre unmittelbare Heimat zentrale Punkte der Kontinuität und Stabilität, so wie die Felsen und Bergzüge, die unser Land Tirol prägen.