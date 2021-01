Stolz verweist Apollonio auf die sinkenden Infektionszahlen in Cortina. Nach einem Höhepunkt an Ansteckungen im November schwächt sich die Epidemiekurve ab. Zuletzt wurden in der Provinz Belluno mit 200.000 Einwohnern 46 tägliche Neuansteckungen gezählt (Stand Mittwochabend). Die Virus-Mutationen haben die nördlichen Provinzen Italiens bisher nicht betroffen. „Die Lage ist in der ganzen Provinz Belluno und im benachbarten Südtirol zufriedenstellend. Nachdem wir im November in Belluno und der Provinz Verona besonders hohe Ansteckungsraten melden mussten, hat sich die Lage jetzt zum Glück entschärft“, berichtete Apollonio.