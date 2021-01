Heftige Kritik im Vorfeld

Kritik an der Aktion hatte es im Vorfeld nicht nur in den sozialen Netzwerken gegeben, am Mittwochnachmittag hatte sich auch die Wiener Stadtregierung dazu geäußert. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nannte die Vorgehensweise am Rande der ersten rot-pinken Regierungsklausur „nicht nachvollziehbar“. Das Innenministerium habe zumindest zugesichert, die Fälle zu prüfen, berichtete Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) nach dem Ministerrat. Es wäre gut, nach menschlichen Lösungen zu suchen. Denn es könne ja nicht sein, dass bestens integrierte Schüler in einer Situation, wo sie nicht einmal das Herkunftsland kennen, aus den Klassen geholt werden.