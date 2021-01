Italiens Fußball-Meister Juventus ist nach einem 4:0-Pflichtsieg gegen den Zweitligisten SPAL Ferrara ins Halbfinale des italienischen Fußball-Cups eingezogen! Juve spielt nun im Halbfinale in Hin- und Rückspiel am 3. und 10. Februar gegen Inter Mailand, das am Dienstag den Stadtrivalen Milan mit 2:1 bezwungen hatte.