„Die Karten werden neu gemischt. Einige Schlüsselspieler von damals sind weg. Dafür haben sie aber vier Amerikaner geholt und im Kader stehen einige ukrainische Nationalteamspieler“, hat Coffin den Gegner genau analysiert. „Wir haben aber auch neue Spieler im Team, die mehr Punkte machen als damals.“ Das Rezept ist für den Trainer klar: „Wir müssen in der Defensive einfach so gut agieren wie in den letzten Wochen!“ Dann sollte der Revanche nichts im Wege stehen...