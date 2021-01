Mittlerweile sind sie gelöscht, die Postings im Internet, in denen es Anleitungen gab, wie man nach St. Anton kommt - und dort auch bleiben kann. Unter anderem: Arbeitssuche als Vorwand oder die Anmeldung eines Zweitwohnsitzes. Zweiteres passierte in erschreckender Häufigkeit - von zehn bis 20 Neuanmeldungen täglich sprach St. Antons Bürgermeister Helmut Mall und kündigte rigorose Kontrollen an. Die führt die Polizei auch durch - aber zum Teil seien der Exekutive die Hände gebunden, schildert ein Beamter.