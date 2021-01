„Ursprünglich war eine Tour durch Einkaufszentren geplant“, so Geschäftsführer Johannes Wiesmann. In Corona-Zeiten unmöglich. „Daher haben wir uns was Spektakuläres einfallen lassen.“ Mit der Austragung der Spiele in der Event-Location „Dom im Berg“ am Grazer Schloßberg ist’s gelungen. Wenngleich es Millimeterarbeit bedarf. „Es ist eine enge Kiste“, lacht Wiesmann. Das Material in den „Stollen“ des Grazer Hausberges via Lasten-Lift zu kriegen, ist eine Herausforderung. Der Korb und die LED-Banden wurden aus dem Grazer Sportpark „ausgeborgt“, ein DJ-Pult sowie ein Aufwärmbereich für Spieler werden errichtet.