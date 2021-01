Noch ist unklar, ab wann weitergebaut wird

Ab wann in der Theatergasse weitergebaut wird, ist derzeit noch unklar. Die Straniak-Stiftung mit Sitz in Wien wollte sich dazu nicht näher äußern. Fix ist im Moment nur: Die Bauherren haben nun drei Jahre Zeit, um ihr Bauvorhaben in der Altstadt anzugehen. Ursprünglich war geplant, dass das neue Boutique Hotel bereits 2020 seine ersten Gäste empfängt.