Viele Wochen hat Birgit Zinner im Atelierhaus Salzamt in Linz an neuen Werken für die kommende Ausstellung gearbeitet, teilweise bis in die Nacht hinein. Ihre bunten, abstrakten Objekte bringen ein Stück Farbe in die derzeitige Düsternis: „Mit einer Stichsäge schneide ich die Formen aus MDF-Platten aus, dann bemale ich sie mit hochpigmentierten Acrylfarben.“ Gemeinsam mit ihrer Tochter Friederike installiert sie ihre Kunst momentan in den Räumen der Kunstsammlung des Landes OÖ im Linzer Ursulinenhof. Natürlich weiß sie nicht, ob am 9. Februar „Lipsis und Limnis“ auch wirklich eröffnet werden kann: „Aber ich muss so arbeiten, als ob es fix wäre, sonst kann ich mich ja gleich eingraben.“