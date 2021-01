Im #brennpunkt-Talk mit Moderatorin Katia Wagner diese Woche zu Gast: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Virologe Christoph Steininger. Außerdem ist der Chef des Café Landtmann, Bernd Querfeldt, via Skype zugeschaltet. In dieser Episode dreht sich alles um die Verlängerung des Lockdowns und wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Erhobene Mobilitätsdaten zeigen, dass das Bewusstsein für die Maßnahmen verloren gegangen ist. „Die Bevölkerung geht nicht mit wie im Frühjahr!“, argumentiert Ludwig.