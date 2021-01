Impfstellen in Planung

Liefert AstraZeneca zeitgerecht, impft man Jüngere – wie begonnen – in der Priorisierung 1: „Gesundheitsbereich, niedergelassene Ärzte, Rettungswesen“, so Schützeneder. Für die Impfung der breiten Bevölkerung laufe bereits die Planung. In allen Bezirken soll es Impfstellen geben, im Toscana Kongress in Gmunden probt man zudem die Umwandlung von einer Test- zu einer Impfstraße.