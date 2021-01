Was die erste Impfwelle betrifft, war das Wohn- und Pflegeheim in Güssing vorne dabei. 121 Bewohner und 115 Mitarbeiter samt Reinigungspersonal umfasst das Haus St. Franziskus auf dem Pater-Anton-Bruck-Weg. „Nach der Erhebung, wie viel Impfstoff benötigt wird, sind 42 Dosen bestellt worden“, sagt Leiterin Elisabeth Muhr auf Anfrage der „Krone“. Nach der ursprünglichen Angabe, wonach jede Dose fünf Impfungen beinhaltet habe, sei die Zahl aber kurzfristig auf sechs erhöht worden. Diesen offiziellen Leitfaden habe das Pflegeheim befolgt, so Muhr. Hinter vorgehaltener Hand wurde der Einrichtung jedoch vorgeworfen, dass „Vordrängler“ ungerechtfertigt eine Impfung erhalten hätten, anstatt das nicht im Pflegeheim benötigte Serum dem Spital in der Stadt zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich für Gesprächsstoff sorgte, dass sogar junge Bewerber und Interessenten in hohen beruflichen Positionen Nutznießer gewesen sein sollen. Gegen Vorwürfe dieser Art wehrt sich die Leiterin des Pflegeheimes strikt. „Wir halten uns selbstverständlich an die Vorschriften. Am Tag unserer Impfung gab es aber noch keine Richtlinien des Landes. So haben wir uns an den Bundesvorgaben orientiert. Demnach war erlaubt, Menschen, die in engem Kontakt mit unserem Haus stehen, impfen zu lassen“, erklärt Muhr: „Abgesehen davon, musste unser bereits aufgetautes Serum innerhalb von sechs Stunden aufgebraucht werden.“ Profitiert hätten laut der Leiterin etwa Hausärzte sowie der Pfarrer und Seelsorger des Pflegeheimes.