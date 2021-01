Der fehlt dem Land Salzburg bis heute. „Die Proben der Kläranlagen zeigten einen massiven Befund. Das Abwasser lässt aber keine Rückschlüsse zu, wie viele Personen infiziert sind“, erklärt Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. Inzwischen tauchten auch in Zell am See drei Fälle auf. Greil spricht von weiteren Verdachtsfällen. Mit konkreten Maßnahmen zur Mutations-Eindämmung wartet das Land aber auf Vorgaben vom Bund. Die sollen noch diese Woche kommen und sehen wohl vor, Kontaktpersonen mehr zu testen und jede einzelne positive Virus-Probe auf Mutationen zu untersuchen. Das dauert sieben Tage. Daher setzt Salzburg auf schnelle Voruntersuchungen. Bisher wurden erst gut 500 durchgeführt, schätzt Juhasz. Dem gegenüber stehen 5441 Neuinfektionen seit Jahresbeginn.