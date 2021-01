Der Speedski-Weltcupstart mit dem Flachauer Manuel Kramer in den Pyrenäen wurde zur Odyssee. Kein Training, keine Rennen, dafür Lawinensprengungen. 1700 Kilometer Autofahrt in eine Richtung waren umsonst. Salzburger schnellster Mann auf zwei Bretteln mit einem Rekord von 246,914 km/h muss nun warten, ob der Weltcup heuer überhaupt noch in Gang kommt.