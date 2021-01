Massenimpfung weit weg

Insgesamt gibt es in Oberösterreich rund 80.000 Über-80-Jährige. Man gehe davon aus, dass man bis Monatsende rund ein Drittel aus diese Altersgruppe geimpft haben werde. „Wir sind noch ein Stück davon entfernt, in die Masse zu kommen“, bilanzierte Impfkoordinator Franz Schützeneder in einem Pressegespräch am Mittwoch.