Die Fronten zwischen dem schwedisch-britischen Impfstoffhersteller AstraZeneca und der EU bleiben verhärtet. Offenbar gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, was der abgeschlossene Vertrag festlegt. Während sich AstraZeneca an keine fixen Liefermengen gebunden fühlt und Brüssel die Schuld an der Misere in die Schuhe schiebt, pocht die EU-Kommission auf die Lieferung von viel mehr Impfstoffdosen, als vonseiten des Unternehmens geplant. Die Argumentation des Konzerns sei eine „Nebelkerze“, wie aus Kreisen der EU-Behörde zu vernehmen ist.