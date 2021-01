Hermann und Thomas Neuburger produzieren in Ulrichsberg - im obersten, aber sehr schönen Eck von Oberösterreich - vegetarische Produkte auf Basis von Bio-Kräuterseitlingen, welche sie selbst am Unternehmensstandort in mittlerweile 36 Pilzzuchthallen züchten. Gemeinsam mit Reis, Ei, Rapsöl und Gewürzen entstehen köstliche Bio-Produkte, die allesamt CO2 neutral produziert werden. Die Anforderungen für die Neuheit im Hause HERMANN? Ein Produkt, welches gesund ist, schmeckt und im Handumdrehen zubereitet ist. Das Ergebnis?