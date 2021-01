Bisher nie gezeigtes Bildmaterial

In dem Schumacher-Film soll auch bisher nie gezeigtes Bildmaterial aus dem Familienarchiv zu sehen sein. Auch Ehefrau Corinna, Vater Rolf und seine Kinder Gina und Mick, der inzwischen selbst Rennfahrer ist, sollen in Interviews über den siebenfachen Champion der Motorsport-Königsklasse sprechen. „Michaels herausragende Karriere mit sieben Weltmeistertiteln verdient es, gefeiert zu werden“, wurde Schumachers Beraterin Sabine Kehm in einer Pressemitteilung zitiert.