Lehrlingsausbildung soll auch hier einziehen

Nun fließen fünf Millionen Euro in die Errichtung eines Aus- und Weiterbildungszentrums, das am Gelände entsteht. Nach und nach soll hier auch die Lehrlingsausbildung einziehen, die derzeit noch in Kooperation mit MAN beim Lkw-Hersteller steigt. Der Schritt war schon länger geplant.