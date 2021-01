„Man hat in Deutschland gesehen, dass sie die Zusperr-Pläne zurückgenommen haben. Warum sollte das nicht in Österreich auch möglich sein? Wir machen schließlich Gewinne, seit Juni gibt es keine Kurzarbeit“, betont mit Erich Schwarz der Arbeiterbetriebsratschef des MAN-Werks in Steyr vor den heute in München beginnenden Verhandlungen.