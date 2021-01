Keine Privilegien für ORF oder ÖBB

Die Impfstrategie, mit der die Regierung in die Auseinandersetzung gegangen ist, wird demontiert. Will heißen: Ältere Menschen werden priorisiert, die umstrittene Durchimpfung der „kritischen Infrastruktur“ landet im Mülleimer der türkis-grünen Ideengeschichte. Keine Privilegien also für Mitarbeiter von ORF, ÖBB, Verbund und Großbanken. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) stellt klar, dass ihr Land keine Ausnahmen wünsche für jene, die glauben, „wichtiger zu sein als die anderen“. Und man werde sich definitiv an die vernünftigere Regelung nach „Alterskohorten“ halten. Schlechte Nachrichten also für ORF-General Alexander Wrabetz, der seiner Belegschaft zu Weihnachten baldige Impfungen in Aussicht gestellt hatte.