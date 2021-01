Der Radunfall im Jahr 2013 mit Daumen-Trümmerbruch steht außer Zweifel. Nach OP und scheinbarer Genesung sprach der Patient von unerträglichen Schmerzen. „Bei jeder Berührung hat er gezuckt und gezittert“, schilderte ein Arzt schon bei einem früheren Prozesstermin. Morbus Sudeck nennt sich das Leiden, das in seltenen Fällen nach Verletzungen auftritt (siehe Infokasten). Auch beim Angeklagten musste man von diesem Krankheitsbild ausgehen. Morphium, Therapien und Kuren in Bad Häring schlugen offenbar nicht an, der 53-Jährige galt als berufsunfähig. Er hatte gleich drei Unfallversicherungen abgeschlossen – mit enormen Ansprüchen an monatlichen Leistungen und Einmalzahlungen.