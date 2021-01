Für Gesprächsstoff in Großpetersdorf sorgen derzeit Corona-Fälle im Kindergarten. Sowohl Pädagoginnen als auch Kinder sollen infiziert sein. Auf Nachfrage erklärt Bürgermeister Wolfgang Tauss, dass von den 16 Bediensteten drei positiv seien. Von einem Cluster könne also keine Rede sein. Näheres könne er aus Datenschutzgründen nichts dazu sagen. Alle Hygienevorschriften würden jedoch eingehalten werden. Der derzeit ohnehin eingeschränkte Betrieb in der Betreuungseinrichtung habe aufrechterhalten werden können.