Seit Kurzem fahren Ehrenamtliche Klienten unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zur Test- oder Impfstraße. „Wir halten uns immer an die aktuellsten Vorgaben und adaptieren unsere Regelungen laufend“, erklärt Projektleiterin Astrid Rainer. Aktuell heißt das, dass eine FFP2-Maske getragen werden muss. Es wird nur eine Person transportiert, diese muss am Rücksitz Platz nehmen. Das Angebot richtet sich an jene, deren Familie diese Aufgabe nicht übernehmen kann.