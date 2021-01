Mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung unter Ausnützung eines Autoritätsverhältnisses ist am Mittwoch ein gewerblicher Masseur bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg konfrontiert worden. Der Salzburger soll drei Kundinnen an intimen Körperstellen berührt haben. Der 53-Jährige bestritt im Vorfeld die Vorwürfe. Die Richterin schloss die Öffentlichkeit zu Beginn der Verhandlung aus. Letztlich wurde der Prozess vertagt.