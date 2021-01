Seit einigen Jahren züchtet Roman Jiptner in Kirchberg am Wagram im Bezirk Tulln Kaninchen, Tauben und Wachteln. In einer Nacht starb aber plötzlich ein Großteil der Tiere. Am Areal wurden verdächtige Körner gefunden. „Das war Gift“, ist sich der Kirchberger sicher. Doch das Verfahren wurde abgebrochen