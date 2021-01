Die Wiener Polizei sucht mit einem Fahndungsfoto einen Räuber, der zweimal seine Ex-Freundin überfallen hat. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst war der Täter am 10. Oktober in die Wohnung seiner früheren Freundin am Margaretengürtel gekommen und hatte die Frau um Geld gefragt. Als sie sagte, sie habe keins, schlug er sie und raubte Geld aus ihrer Handtasche.