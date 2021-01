30 Prozent überleben nicht

Die finanzielle Unterstützung der Regierung ist zwar erfolgt, dennoch geht man davon aus, dass nicht alle Betriebe zurückkehren. „Intern gehen wir davon aus, dass 30 Prozent der Betriebe nicht überleben.“, so Hörl. Alle Betriebe sind in Kurzarbeit - was bleibt ist der Optimusmus. Trotzdem geht man davon aus, dass es keinen einzigen Klub geben wird, der in schwarzen Zahlen ist.