Die chinesischen Behörden nehmen Corona-Tests nun auch per Anal-Abstrich vor. Diese Methode könne „die Nachweisrate bei infizierten Personen erhöhen“, da das Virus im Anus länger nachweisbar sei als in den Atemwegen, sagte Li Tongzeng, leitender Arzt des You‘an-Spitals in Peking, dem staatlichen TV-Sender CCTV. Die Chinesen nehmen es mit schwarzem Humor und posten Witze in sozialen Netzwerke.