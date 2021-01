Die Geburt war bereits am vergangenen Donnerstag und soll laut Gestütsleiter Erwin Movia problemlos verlaufen sein. „Neapolitano Presciana“ habe sich bei den ersten Schnappschüssen im Stall und im Freien recht aufgeweckt und munter gezeigt. Bereits bei seinen ersten Schritten am Gelände habe das Fohlen gezeigt, dass es die besten Voraussetzungen für eine Karriere in der Spanischen Hofreitschule in die Wiege gelegt bekam.