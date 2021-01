Abschiebung trotz Prozesstermin

Obwohl die Ermittlungen zu den Mordanschlagsplänen noch nicht abgeschlossen waren und es sogar einen fixen Prozesstermin wegen angeblicher Spionagetätigkeiten für die Türkei gab, wurde der mutmaßliche Ex-Spion des türkischen Geheimdienstes MIT kurz vor Weihnachten nach Italien abgeschoben. Der 53-Jährige stammt aus der Türkei, hat aber die italienische Staatsbürgerschaft. Pilz vermutet, dass der Mann auf der Flucht vor dem türkischen Geheimdienst mittlerweile in Nordafrika untergetaucht und in akuter Lebensgefahr sei. Er habe ihn am Mittwoch versucht zu erreichen: Aber „sein Handy ist ausgeschaltet“, so der Journalist und grüne Ex-Politiker.