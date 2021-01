So kann es nicht mehr weitergehen, die Situation wird von Tag zu Tag schwieriger“, steht Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer in Niederösterreich, voll hinter der Forderung vieler Unternehmer. Sein Credo: „Wir müssen aufsperren, wir sorgen auch für die entsprechende Sicherheit.“ Daher sieht Ecker die Kriterien für eine schrittweise Öffnung ab dem 8. Februar erfüllt, denn die Wirtschaftskammer stellt seit Monaten eine Devise in den Mittelpunkt: testen, testen, testen. „Mit der flächendeckenden Teststrategie, den ersten Impfungen sowie der FFP2-Maskenpflicht, den Abstands- und Hygienebestimmungen sind in Niederösterreich alle Voraussetzungen geschaffen worden, um die angekündigten Öffnungsschritte in die Tat umzusetzen“, ist der Kammerpräsident überzeugt.