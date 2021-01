Das rechtsnationale Online-Magazin „Wochenblick“ initiiert die Großkundgebung am Sonntag am Maria-Theresien-Platz. Die Organisatoren bemühen sich laut Homepage um regen Zulauf. Aus ganz Österreich seien bereits Busse organisiert, es „könnten diesmal noch mehr Menschen kommen“ als am 16. Jänner. Verstärkung bekommen die Gegner der Schutzmaßnahmen am Sonntag aus der FPÖ: Klubobmann Herbert Kickl hat eine Rede bei der Demo „Für die Freiheit, gegen Zwang, Willkür, Rechtsbruch“ am Nachmittag am Maria-Theresien-Platz angekündigt.