Ministerin für praxistaugliche Lösung

Gewessler hatte sich am Dienstag für eine praxistaugliche Lösung ausgesprochen, ohne ins Detail zu gehen. Man sei dazu in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium, erklärte sie am Rande einer Pressekonferenz. Am Montag war vom Gesundheitsressort klargestellt worden, dass praktische Führerscheinprüfungen und Fahrstunden trotz Corona-Lockdowns abgehalten werden dürfen.