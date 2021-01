„Wir impfen zu wenig“, wettern indes schon jetzt erste Kritiker. Sie beziehen sich auf das Impf-Dashboard des Sozialministeriums, wonach in NÖ lediglich 1,58 von 100 Bürgern - und somit weniger als in anderen Ländern - geimpft wurden. „Das liegt daran, dass wir die zweiten Dosen reserviert und nicht gleich verimpft haben. Zudem haben wir aliquot auch weniger Dosen bekommen als Oberösterreich, wo mehr Menschen in Pflegeheimen leben“, lautet die Erklärung.