Vor allem im Bezirk Scheibbs grassiert das Virus derzeit besonders. Mit einem Inzidenzwert von fast 200 zählt die Region bundesweit zu den am stärksten betroffenen Gebieten. Noch dazu häufen sich aber nicht nur die Verdachtsfälle auf das Britenvirus, sondern auch die Tage, an denen die Behörden von den Laboren in Wien vertröstet werden. Erst ein einziger Befund wurde abgeklärt, insgesamt rund 420 weitere sind noch offen.